По приказу Пентагона: в разбившемся в Вирджинии самолете были члены семьи спонсоров Трампа

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/mpi34

Жители Вашингтона очень испугались из-за похожего на взрыв звука, перед тем как произошла авиакатастрофа. Позднее выяснилось, что она полна загадок.

При крушении самолета Cessna Citation в Вирджинии погибли дочь и внучка бизнесмена Джона Румпеля, жертвовавшего деньги для переизбрания экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

«Моей семьи больше нет, моей дочери и внучки», — написала жена Джона Румпеля в Facebook, а сам он подтвердил, что в упавшем самолете находилась «вся его семья».

По уточненным данным, на борту бизнес-джета находились четыре человека. Это Адина — дочь Джона и Барбары Румпель, их двухлетняя внучка, а также няня девочки и пилот. В полиции сообщили изданию, что нашли обломки воздушного судна в гористой местности в Вирджинии. Никто не выжил.

Барбара Румпель (слева) с погибшими дочерью Адиной и двухлетней внучкой. Facebook* / barbara.w.rumpel

Чем известны Румпели

Джон Румпель и его жена Барбара придерживаются консервативных взглядов. В частности, они настаивают на праве американцев свободно носить оружие. Пара активно жертвует деньги организациям, которые мешают властям США отменить вторую поправку к конституции.

Также Джон и Барбара Румпель регулярно жертвуют деньги Республиканской партии и ее ярким представителям. Так, они в общей сложности отдали 250 тысяч долларов представителям Дональда Трампа для его переизбрания на второй президентский срок.

Супруги не в первый раз потеряли ребенка. Их 19-летняя дочь Виктория трагически погибла почти 30 лет назад, когда ныряла с аквалангом. В честь нее бизнесмен назвал дом престарелых, который построил за свой счет.

Крушение бизнес-джета в Вирджинии

Трагедия произошла 4 июня. Дочка Румпелей возвращалась в свой дом в Лонг-Айленде от родителей, у которых гостила в Северной Каролине. В 15:30 (22:30 мск) Cessna Citation несанкционированно пролетел рядом со зданием конгресса США и Белого дома.

Это обеспокоило военных. В Пентагоне приказали военно-воздушным силам поднять в воздух истребитель F-16 для перехвата бизнес-джета. Пилоту разрешили идти на сверхзвуковой скорости. При переходе на нее раздался звук, похожий на взрыв и очень испугавший жителей Вашингтона.

По сообщению Минобороны США, пилот Cessna Citation не отреагировал на приблизившийся истребитель. Чтобы привлечь его внимание, F-16 выпустил осветительные ракеты. Реакции не последовало.

Что произошло далее — не понятно. Но вскоре частный самолет потерпел крушение. Обломки были найдены примерно в 20:00 (03:00 мск). При этом американские военные подчеркнули, что Cessna Citation не мог упасть в результате перехвата.

www.globallookpress.com / Cessna Citation

Несчастный случай

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, что Cessna Citation летел на автопилоте. На это указывает его траектория — самолет направился в Вашингтон после того, как достиг точки назначения в Лонг-Айленде.

Джон Румпель предположил в беседе с The New York Times (NYT), что причиной всех этих странностей стала разгерметизация салона. Вероятно, из-за нее все находившиеся внутри потеряли сознание, а затем погибли.

«Все они просто уснули и больше никогда не проснуться», — описал последние минуты жизни дочери и внучки бизнесмен.

Согласно данным с сайтов отслеживания полетов, перед падением Cessna Citation быстро падал по спирали. На пике его скорость достигла 550 километров в час. По словам Румпеля, никто не мог выжить при таком крушении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сначала громкий звук взрыва в Вашингтоне объясняли учениями по противовоздушной обороне.

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