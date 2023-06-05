Силуанов: Россия не бросает вызов доллару, а ищет надежные механизмы расчетов

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Глава Минфина отметил, что власти делают все, чтобы импортеры и экспортеры могли выполнять свою работу.

Россия не бросает вызов доллару, а ищет надежные механизмы расчетов между экспортерами и импортерами, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

«Мы ищем надежные альтернативные механизмы расчетов между нашими экспортерами, импортерами с тем, чтобы это было удобно надежно и выгодно для участников внешней экономической деятельности наших стран», — сказал он.

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