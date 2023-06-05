Дарья Донцова о последствиях аварии на мотоцикле: «Все разбито, лица нет»

Дарья Донцова вспомнила, как однажды пострадала в ДТП на мотоцикле

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

«Королева русского детектива» оказалась перед непростым выбором на дороге.

Сложно представить, но раньше 70-летняя «королева русского детектива» Дарья Донцова очень любила ездить на мотоциклах. К сожалению, одна из ее поездок чуть не привела к печальному концу. Агриппина Аркадьевна (настоящее имя Дарьи Донцовой — Прим. ред.) поехала за хлебом в другую деревню, но повстречала лихача на Mercedes-Benz Gelandewagen.

«Я еду тихо, а мне навстречу несется, как потом выяснилось, пьяный Gelandewagen. И у меня было два выбора: Gelandewagen в лоб или к бабушке в огород», — поделилась знаменитость в студии шоу «Звезды сошлись».

Она выбрала второй вариант, чем вызвала большое удивление у хозяйки участка, которая не ожидала, что та упадет ей чуть ли не прямо в руки. Затем Донцова сняла шлем и увидела стекающую с себя кровь — по ее воспоминанию, «все разбито, лица нет».

С тех пор для нее все поездки на мотоцикле закончились — писательницу «лишили» водительских прав. И дело тут вовсе не в правоохранительных органах.

«Тут же приехали дети, Аркадий приехал, старший сын. <…> Отняли у меня все, я теперь сижу в машине с шофером, у меня нет мотоцикла», — пожаловалась звезда.

Агриппине Аркадьевне 7 июня исполнится 71 год. Знаменитость уверена, что это дорожно-транспортное происшествие найдет отражение в ее новых произведениях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Донцова описала последние 15 минут жизни своего тяжелобольного мужа.