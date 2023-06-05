Сильно мучился: вдова Барри Ньюмана не может найти себе места после смерти мужа

Фото: Кадр из к/ф «Ключ-страх», реж. Роберт Керрингтон , 1972 г.

Актер долгие годы боролся с недугом, но безрезультатно.

Последние годы жизни американского актера Барри Ньюмана, скончавшегося на 93-м году, были настоящим адом для звезды. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Оказывается, что знаменитость долго и тяжело болел. Ньюман страдал от рака голосовых связок, но даже многолетняя борьба с недугом не дала каких-либо результатов.

Артист театра и кино ушел из жизни в медицинском центре Ирвинга Колумбийского университета еще 11 мая, однако об этом стало известно только сейчас. Из близких у него осталась только вдова Анджела, которая сейчас болезненно переживает уход любимого супруга.

Барри Ньюман родился 7 ноября 1930 года в Бостоне штата Массачусетс. Его мать была белорусского происхождения, ее звали Сара (девичья фамилия Островская — Прим. ред.). Отец будущей звезды имел австрийские корни, он работал управляющим в ночном клубе.

Юноша окончил престижную Бостонскую латинскую школу в 1948 году. После армии он отправился в Нью-Йорк, чтобы получить степень магистра антропологии в Колумбийском университете.

Там он встретился с приятелем, который изучал актерское мастерство у Ли Страсберга. После такого знакомства, творческая профессия тоже захватила Ньюмана, и он решил кардинально поменять свою жизнь.

В 1957-м Ньюман дебютировал на Бродвее в качестве джазового музыканта, затем он стал получать приглашения в театральные постановки как актер и активно сниматься в кино. Зрителям он полюбился по роли Ковальски в «Точке исчезновения» Сарафьяна.

На его счету более 60 фильмов и сериалов — «На пороге ночи», «Обнаженный город», «Напряги извилины», «Каскадеры», «Она написала убийство», «Мисс Марпл» и другие.

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