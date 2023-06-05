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Жителей Незалежной заставили воевать за то, чтобы они сами, их дети и внуки были рабами.

Граждане Украины превращены американской пропагандой в зомби. Их лишили веры предков, украли историю, отняли родной русский язык и заставили поверить, что россияне — их враги. Такое мнение в комментарии ИА SM-News озвучил политолог Сергей Марков.

«Украинские войска — это по сути украинские рабы марионеточного американского террористического режима. Они превращены в зомби пропагандой, террором и наркотиками. Как у всех зомби, у них нет сомнений, нет морали, нет жалости, нет родины. У них есть хозяин. Сейчас эти рабы, зомби получили приказ наступать. Хозяин рабов дал им свое оружие, свою связь, свою разведку, своих военных советников и приказал идти убивать русских и умирать самим», — заявил Марков.

Главной трагедией происходящего политолог назвал то, что превращенные в зомби украинцы — это русские люди, которых отправили воевать за то, чтобы они, их дети и внуки были рабами.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что Запад отправил киевскому режиму огромное количество оружия, но взамен потребовал невозможного: не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать буквально до последнего украинца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хакеры из группы «Берегини» опубликовали документы, свидетельствующие о тотальной «промывке мозгов» украинских школьников, от которых скрывают правду о событиях Великой Отечественной войны.