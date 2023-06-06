Пашу раскрыл секрет выбора имени для их с Ханной дочери

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Имя малышки пара долго не раскрывала. Торжественное объявление произошло на одной из крупнейших площадок столицы во время вручения музыкальной премии.

Бизнесмен Пашу (настоящее имя Павел Курьянов. — Прим.ред.) раскрыл, как они со своей супругой певицей Ханной (настоящее имя Анна Иванова. — Прим.ред.) выбирали имя для младшей дочери в разговоре с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко в загородном доме Agalarov Golf & Country Club, где состоялся третий Radio Monte Carlo Golf Cup.

«Мы искали какое-то красивое имя, в котором есть какая-то глубина, сила. И чтобы оно было не очень банальным, распространенным, при этом чтобы оно было созвучное и интересное», — поделился Пашу.

По признанию бизнесмена, они метались между двумя именами: Оливией и Камиллой. В итоге выбор пал на последнее, потому что оно, по словам Пашу, энергетически более сильное и у него есть своя родословная.

Как признавалась сама Ханна, еще в раннем детстве она хотела назвать свою дочь Камиллой.

«Так получилось, что, когда я была беременна в первый раз, нам случайно попалось имя Адриана. Паше оно понравилось. Мы договорились, что, когда родится следующая девочка, мы назовем ее Камиллой. То есть имя было заранее заготовлено», — рассказывала певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ханна разрывается между работой и материнством.