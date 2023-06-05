Скидок по штрафам нет: в Петербурге прошел рейд по платным парковкам
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Рейд по платным парковкам прошел в Санкт-Петербурге
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
Многие водители из Северной столицы взяли за привычку снимать номера в зоне платной стоянки.
С июля в Петербурге значительно возрастет количество платных парковок — не все водители от этого в восторге. Сейчас вдоль тротуаров нередко можно увидеть автомобили без номеров.
Эвакуаторы, соответственно, не простаивают. Корреспондент «Известий» Максим Облендер попытался подсчитать, что выгоднее: оплачивать штрафы или парковку.