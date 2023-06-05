Sözcü: Глава MI-6 послал поздравление с назначением турецкому коллеге в фейковый аккаунт

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Досадную оплошность допустили в Twitter.

Глава британской разведки MI-6 Ричард Мур вместо нового главы МИД Турции Хакана Фидана отправил сообщение фейковому аккаунту с его именем. Мужчина хотел поздравить дипломата с назначением на должность в Twitter, но перепутал учетные записи и обратился к пародийному аккаунту. Об этом сообщила газета Sözcü.

Отмечается, что у Фидана нет официального аккаунта в Twitter. Мур вскоре понял свою ошибку. При этом он отметил, что «получилось неловко».

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