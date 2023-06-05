ЕК продлила запрет на импорт зерна с Украины до осени

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Ограничение распространяется на сопредельные страны.

Еврокомиссия продлила запрет на импорт зерна с Украины до середины сентября. Ограничение распространяется на приграничные страны: Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.

Сам запрет был введен еще 2 мая на фоне протестов фермеров. Польские аграрии жаловались, что дешевое украинское зерно разоряет местных производителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что, несмотря на рост санкционного давления, России удалось сохранить за собой статус ключевого игрока на рынке сельхозпродукции и обеспечить продовольственные потребности не только внутри страны, но и остаться надежным партнером в вопросах экспорта.