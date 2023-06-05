Гроб с телом Сергея Дрейдена вынесли из БДТ под аплодисменты

Фото: Белинский Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

Известный петербургский актер скончался на 82-м году жизни. Ему предложили установить памятник в Северной столице.

Гроб с телом известного петербургского актера Сергея Дрейдена вынесли из здания Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова под бурные аплодисменты собравшихся. 5-tv.ru публикует видео с церемонии прощания.

На кадрах видно, как четверо мужчин в строгих костюмах выносят гроб с телом артиста и загружают в катафалк. Все это время десятки петербуржцев аплодируют, провожая Сергея Дрейдена в последний путь.

Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни в Финляндии 8 мая. При транспортировке тела из-за границы возникли сложности, поэтому церемонию прощания и похороны проводят только 5 июня. В Храме Вознесения Христова уже идет отпевание. После этого тело артиста кремируют и похоронят на Шуваловском кладбище.

Причиной смерти Сергея Дрейдена стала двусторонняя тромбоэмболия — в прошлом у актера уже были проблемы с венами. Он больше всего известен по фильмам «Фонтан», «Окно в Париж», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» и другим. За игру в театре становился лауреатом премий «Золотая маска» и «Ника».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист РФ Сергей Мигицко призвал поставить Сергею Дрейдену памятник в Петербурге. Он даже придумал, как именно должен выглядеть монумент.