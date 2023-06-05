Умер самый высокий баскетболист России Николай Рогожкин

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Мужчине было всего 29 лет. Причина смерти уже названа.

Скончался баскетболист Николай Рогожкин. Трагической новостью поделилось издание «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что умер мужчина еще 5 мая, однако известно о трагедии стало только сейчас. Спортсмену было 29 лет. По словам источника, на одной из тренировок Рогожкину стало плохо. Врачи диагностировали менингит. Мужчина умер, так и не приходя в сознание.

«На играх и тренировках Рогожкин не жалел себя, не обращал внимания, если что-то болит. Чувствовал долг перед командой», — сообщают СМИ.

За жизнь Рогожкин успел поиграть в Волгограде, Химках, Екатеринбурге, Тамбове. Также он выступал на турнирах по баскетболу 3×3 за команды Урала. Мужчина был известен как самый высокий баскетболист России. Его рост превышал 2,2 метра.

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