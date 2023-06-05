«Тревожные новости»: Кремль про сообщения о попытке госпереворота в Киргизии

Песков назвал тревожными новости о попытке госпереворота в Киргизии

Фото, видео: www.globallookpress.com /Anton Belitsky; 5-tv.ru

Российские власти внимательно отслеживают происходящее.

В Кремле оценили сообщения о попытке государственного переворота в Киргизии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в диалоге с журналистами назвал такие новости тревожными.

«Мы внимательно все отслеживаем. Какой-то более детальной информации нет поблизости», — указал представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что массовые задержания якобы участников государственного переворота проводят спецслужбы в Киргизии. В социальных сетях стали появляться видео задержаний, предположительно, в частном секторе Бишкека.