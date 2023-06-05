Дала «почесать» зубы: что известно о смерти малыша в Ленинградской области

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Что послужило причиной гибели малыша?

В Ленинградской области маленький ребенок умер от перекрытия дыхательных путей куском моркови. Об этом 5-tv.ru сообщил осведомленный источник.

Так, малыш был в гостях у бабушки в городе Лодейное Поле, когда та дала ему небольшую дольку свежего овоща, чтобы мальчик «почесал» ей десна. Женщина предположила, что у чада режутся зубы — однако тот вскоре подавился из-за того, что морковь перекрыла ему дыхательные пути.

После этого 42-летняя родственница решила оперативно вызвать карету «скорой помощи». Несмотря на старания медиков, спасти маленького пациента не удалось — он скончался в медицинском учреждении.

Следователями возбуждено уголовное дело в отношении его бабушки по статье УК «Причинение смерти по неосторожности». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранителями в настоящее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Волгоградской области умер, потому что ел сосиску.