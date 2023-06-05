«Связь налажена»: Песков о переговорах Путина с командирами из зоны СВО

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

Президент получает информацию о ходе спецоперации из разных источников.

Президент России Владимир Путин держит связь с командирами, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин предпочитает иметь разные источники информации, особенно когда речь об СВО. Он регулярно совершает такие звонки и получает информацию с земли, так сказать. Связь налажена, все это оперативно делается», — уточнил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что раскрывается только та информацию из бесед президента, которую он считает необходимой.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел беседу с командиром спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым.