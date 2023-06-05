ВСУ выпустили более 70 ракет из «Града» по Новой Таволжанке под Белгородом

Боевики киевского режима продолжают обстреливать регион.

Более 70 ракет из РСЗО «Град» выпустили боевики киевского режима по Новой Таволжанке, расположенной в Белгородской области. Об этом на оперативном совещании сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

Он уточнил, что обстрел также ввелся из ствольной артиллерии. Все произошло около 08:30.

Прежде глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что более 850 прилетов снарядов было зафиксировано только за один день, 1 июня, в Шебекинском городском округе.

В последнее время агрессия украинских националистов усилилась и город Шебекино в Белгородской области начали обстреливать практически круглосуточно. Между тем спецоперация РФ на Украине продолжается. Президент Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля 2022 года и назвал целями денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения Донбасса, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские националисты вновь атаковали Белгородскую область. На этот раз удар пришелся на село Муром.