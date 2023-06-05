Упрощенные процедуры ввоза лекарств в Россию продлили до конца 2024 года

Правительство продлило упрощенные процедуры ввоза лекарств в Россию до конца 2024 года

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Граждане будут обеспечены всеми необходимыми препаратами в кратчайшие сроки.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о решении продлить упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарств в страну. Об этом он заявил на оперативном совещании со своими заместителями.

Глава кабмина пояснил, что решение позволит производителям быстрее выводить лекарства на рынок, несмотря на ограничения, которые нарушили логистические цепочки.

«Прежде всего речь идет о регистрации аналогов средств, уже представленных в России, а также о получении разрешений на ввоз оригинальных препаратов, надписи на которых сделаны на иностранных языках, конечно, если при реализации на упаковках будут этикетки с переводом на русский язык», — пояснил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России хотят ограничить параллельный импорт вычислительной техники. Минпромторг совместно с российскими производителями захотели внести в такой список более 20 зарубежных брендов.