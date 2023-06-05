Тихоокеанский флот начал масштабные учения в Японском и Охотском морях

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Цель такой подготовки — отработка задач в дальней морской зоне.

Более 60 боевых кораблей и судов обеспечения принимают участие в учениях Тихоокеанского флота в Японском и Охотском морях.

Цель такой подготовки — отработка задач в дальней морской зоне. В течение двух недель военным предстоит наладить взаимодействие корабельных экипажей с морской авиацией, обнаружить подводные лодки условного противника, выполнить серию ракетных и артиллерийских стрельб. В общей сложности в учениях заняты свыше 11 тысяч военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Балтийский флот приступил к оперативным учениям в Калининградской области.