Без ретуши и фильтров: 67-летняя Наталья Андрейченко показала «настоящее» лицо

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

Звезда советского кино в последние годы заметно исхудала и обзавелась новыми морщинами, считают фанаты. Что случилось с лицом актрисы?

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко не стесняется показывать свое лицо без макияжа и фильтров. В личном блоге актриса вновь опубликовала фотографию, на которой подписчики смогли в деталях рассмотреть ее лицо.

На снимке Андрейченко в халате позирует на фоне своей комнаты. Губы звезды накрашены розовой помадой, на ее веках — серые тени, а глаза накрашены зеленым карандашем. В комментариях под снимком нашлись те, кому внешний вид 67-летней знаменитости показался чересчур плохим, а ракурс — неудачным.

Наталья Андрейченко показала морщины на лице. Instagram* / natalya_andreychenko

Звезда советского кино долгие годы живет в Мексике, где она практикует сыроедение и духовные практики. Пластический хирург Надежда Петраш в беседе с StarHit отметила, что у Андрейченко астеническое телосложение с истонченной сухой кожей, узким вытянутым лицом и небольшим объемом мышц. Возможно, звезда делает инъекции ботокса в лоб, но для всего лица одного ботокса будет мало.

«Главная проблема в данном случае — это кожа, с которой при желании можно и нужно работать. Можно порекомендовать курс аппаратного омоложения — радиоволнового лифтинга или фокусированный ультразвук», — отметила Петраш.

А пластический хирург Александр Вдовин посоветовал актрисе работать с увлажнением кожи. По его мнению, актрисе не хватает коллагена, который необходим не только для красоты, но и для здоровья суставов.

«С помощью филлеров реально смоделировать красивую линию скуловой зоны, вывести углы челюсти и создать эффект лифтинга тканей, не опасаясь, что эта коррекция станет причиной появления отеков или увеличения лица в объемах», — объяснил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Наталья Андрейченко резко похудела.

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