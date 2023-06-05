В Ленобласти годовалый ребенок умер после угощения бабушки
В Ленобласти годовалый мальчик скончался в больнице от асфиксии, подавившись морковью
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
У маленького пациента почти не было шансов выжить. Но почему так получилось?
В городке Лодейное Поле маленький ребенок умер от перекрытия дыхательных путей куском моркови, сообщает «78.ru».
Малыш был в гостях у бабушки, женщина дала ему кусочек свежего овоща, мальчик подавился, так как инородное тело перекрыло ему дыхательные пути.
Пострадавшему вызвали скорую помощь, но врачи не успели спасти пациента, он скончался в медицинском учреждении.
42-летннюю бабушку задержали, сейчас она находится под подпиской о невыезде, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что индийские молодожены умерли от сердечного приступа в первую брачную ночь.