На трассу М3 в Калужской области рухнули два беспилотника
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev
Детонации БПЛА не произошло.
На федеральную трассу М-3 «Украина» в Калужской области упали два беспилотника. БПЛА рухнули на 299-м и на 283-м километрах в районах сел Жиздра и Думиничи. Деталями произошедшего в своем Telegram-канале поделился губернатор региона Владислав Шапша.
«Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда», — заявил губернатор.
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