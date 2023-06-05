На трассу М3 в Калужской области рухнули два беспилотника

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Детонации БПЛА не произошло.

На федеральную трассу М-3 «Украина» в Калужской области упали два беспилотника. БПЛА рухнули на 299-м и на 283-м километрах в районах сел Жиздра и Думиничи. Деталями произошедшего в своем Telegram-канале поделился губернатор региона Владислав Шапша.

«Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда», — заявил губернатор.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на севере Крыма — в городе Джанкой — был уничтожен неизвестный БПЛА. Советник главы республики Олег Крючков заявил, что дрон повредил остекления в нескольких домах частного сектора.