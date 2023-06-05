Бывший разведчик из США рассказал, за что НАТО ненавидит Зеленского

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Эксперт уверен, что альянс никогда не примет Украину в свои ряды.

Украина не будет принята в НАТО, все попытки президента страны Владимира Зеленского попасть в блок обречены на поражение. И все потому что западные государства лишь изображают сочувствие и уважение, на самом же деле они тайно ненавидят лидера киевского режима и используют вооруженный конфликт в своих интересах. Такое мнение высказал экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер.

«Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда», — говорил он в эфире YouTube-блога U.S. Tour of Duty.

Риттер полагает, что Зеленский живет в своем воображаемом мире, где рано или поздно его стране найдется место в альянсе. Глава киевского режима, считает офицер, не понимает, как на самом деле относятся к нему представители западных государств, публично демонстрирующих поддержку. Только ради видимости. До вступления Украины в НАТО президент потребовал гарантий безопасности — это заявление Риттер прокомментировал резко.

«Зеленский, они тебя ненавидят. Знаешь почему? Потому что они ведут твой народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют», — добавил он.

В прошлом году Владимир Зеленский публично сообщил, что Киев подал заявку на присоединение к НАТО в ускоренном режиме. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг не сказал ничего обнадеживающего в этом контексте, не ответил на вопрос о вероятном приглашении Украины в альянс на саммите в июле 2023-го, хотя прежде допускал возможность положительного ответа.

Кремль, по словам официального представителя Дмитрия Пескова, бдительно наблюдает за ситуацией. Известно, что стремление Киева в блок стало одной из причин начала спецоперации РФ. Кроме того, Москва была обеспокоена расширением альянса и приближением к своим границам. Одной из целей армии президент Владимир Путин назвал обеспечение условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее, писал 5-tv.ru, Скотт Риттер объяснил, что на самом деле случилось с «исчезнувшим» главкомом ВСУ Валерием Залужным.