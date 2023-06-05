Как в Москве отметили День Святой Троицы
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Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
В Храме Христа Спасителя прошла божественная литургия.
В московском Храме Христа Спасителя прошла божественная литургия в честь одного из самых почитаемых православных праздников — Дня Святой Троицы.
А накануне ночью туда доставили икону «Троица» Андрея Рублева. Шедевр русской иконописи могут увидеть все желающие вплоть до середины июня. Только в первый день поклониться чудотворному образу XV века пришли шесть тысяч верующих.
Игорь Балдин побывал на исторической службе.