Наркобарон или киллер: чем «известен» криминальный авторитет Андрей Андреев

Фото, видео: 5-tv.ru

Участнику ОПГ предстоит ответить за все преступления, которые ему вменяют в России.

В Россию из Парагвая экстрадировали опасного преступника Андрея Андреева — в 1990-х уроженец Петербурга в составе ОПГ промышлял убийствами и грабежами. А, перебравшись в Латинскую Америку, сколотил там наркокартель, который долгое время снабжал кокаином европейский континент.

Бандита задержали еще 12 лет назад, все это время он отбывал наказание в местной тюрьме — и вот теперь его выдали на родину. Какое наказание ему грозит — выяснил корреспондент «Известий» Михаил Емелин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что были опубликованы эксклюзивные кадры с места задержания криминального авторитета Андреева.