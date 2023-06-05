Ураганный ветер, град и ливни: непогода накрыла несколько регионов России

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Сильный ветер валил деревья и обрывал электрические провода.

Непогода накрыла сразу несколько регионов России. На юге страны грозовые ливни затопили улицы городов. Сильный ветер валил деревья и обрывал электрические провода. А на Урале на смену сильной жаре пришла буря с градом. Крупные горошины побили машины и крыши домов. О буйстве стихии — Кирилл Поляков.

Это кадры залпового ливня. Именно так жители Краснодара прозвали сильнейший дождь со шквалистым ветром. Стихии хватило часа, что затопить город.

Ливневки не справились с мощным потоком. Дороги затопило. Очевидцы снимали плывущие вдоль тротуаров машины.

Коммунальные службы распределили мотопомпы по городским улицам, чтобы откачивать воду. В первую очередь осушили маршруты общественного транспорта.

В Ставропольском крае пострадал частный сектор. Затопило дома. Местные жители начали разбирать плотины из веток и грязи, которые задерживают воду.

Проливной ливень превратил дороги Воронежа в реки. В регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гроз. На город обрушился ураган с градом.

Основной удар стихии принял на себя левый берег города. Резкий порыв ветра повалил дерево на линии электропередачи.

В Пермском крае крупный град разбил лобовое стекло прямо во время движения автомобиля.

В Екатеринбурге наоборот соскучились по летней прохладе. Аномальная 30 градусная жара держалась в регионе с конца мая. Синоптики предупреждали о сильном дожде и грозах три дня, и вот наконец они пришли в регион. Несмотря на предупреждения спасателей, многие не стали оставаться дома, и вышли на улицу.