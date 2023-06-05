Смертельное ДТП: грузовик раздавил легковушку с семьей в Краснодаре
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Фото, видео: Telegram / vyselki_ru; 5-tv.ru
Трое человек, в том числе ребенок, погибли.
Страшная авария на Кубани — грузовик практически раздавил легковушку, убив троих человек.
Водитель большегруза решил пойти на обгон и не заметил, что на встречке есть автомобиль. В результате лобового столкновения от машины мало что осталось.
Водитель и двое пассажиров, которые ехали в легковушке, погибли на месте. Среди них 11-летний ребенок. Еще один человек чудом выжил и был госпитализирован.