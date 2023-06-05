Смертельное ДТП: грузовик раздавил легковушку с семьей в Краснодаре

Фото, видео: Telegram / vyselki_ru; 5-tv.ru

Трое человек, в том числе ребенок, погибли.

Страшная авария на Кубани — грузовик практически раздавил легковушку, убив троих человек.

Водитель большегруза решил пойти на обгон и не заметил, что на встречке есть автомобиль. В результате лобового столкновения от машины мало что осталось.

Водитель и двое пассажиров, которые ехали в легковушке, погибли на месте. Среди них 11-летний ребенок. Еще один человек чудом выжил и был госпитализирован.