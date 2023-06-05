Небо под контролем: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей СУ-35С отработали патрулирование и прикрытие штурмовиков.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С ВКС России в ходе специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов при нанесении авиаударов по военным объектам и технике ВСУ.

Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен украинский самолет.