Время очищения: китайский совет дня на понедельник, 5 июня

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Этот понедельник не предназначен для начала новых проектов и старта больших путешествий.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 5 июня 2023 года?

Понедельник потребует честности перед самим собой. Этот день, проведенный правильно, поможет очистить пространство жизни для того, чтобы оно смогло наполниться новым и вдохновляющим содержимым.

Совет дня: проведите в понедельник любой очистительный ритуал. Можно сделать генеральную уборку, начать детокс или избавление от вредной привычки. Энергии очищения помогут также экологично начать большие ремонтные работы.

Предостережение дня: этот понедельник не предназначен для начала новых проектов и старта больших путешествий. Есть большой риск форс-мажоров разной степени глубины и эффекта.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.