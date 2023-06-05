Обострение на Балканах, бои в Маринке и другие события недели в фотографиях

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Новости мировой политики и разрушительные катастрофы — чем запомнились первые дни лета 2023 года?

Лето в этом году началось с важных новостей из мира политики и экономики, катастроф и природных катаклизмов. Главные события минувшей недели — в подборке фотографий 5-tv.ru.