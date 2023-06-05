Обострение на Балканах, бои в Маринке и другие события недели в фотографиях

Оксана Тарасова 671 0
Обострение на Балканах, бои в Маринке и другие события недели в фотографиях

Фото: REUTERS / Ognen Teofilovski

Тема:
Спецоперация

Новости мировой политики и разрушительные катастрофы — чем запомнились первые дни лета 2023 года?

Лето в этом году началось с важных новостей из мира политики и экономики, катастроф и природных катаклизмов. Главные события минувшей недели — в подборке фотографий 5-tv.ru.

  • Реджеп Тайип Эрдоган победил на президентских выборах в Турции и принял присягу
  • В самопровозглашенной республике Косово снова обострилась ситуация: муниципалитеты обтянуты колючей проволокой, на улицах происходят столкновения силовиков с местным сербским населением.
  • Страны ОПЕК+ договорились о продлении сделки и сокращении добычи нефти.
  • Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил об освобождении Марьинки в ДНР примерно на 70%.
  • Утром 30 мая произошла атака беспилотников на Москву и Подмосковье, всего были задействованы восемь дронов, часть из них долетела до жилых многоэтажек. Жертв нет, как и тяжело пострадавших, все восстановительные работы в эвакуированных домах на сегодня завершены.
  • ВСУ продолжают обстреливать Шебекино в Белгородской области, бьют по частному сектору.
  • Три пассажирских поезда столкнулись вечером 2 июня у города Баласор в штате Одиша, Индия. Почти 300 человек погибли.
  • Джо Байден подписал закон, повышающий потолок государственного долга США по итогам переговоров со спикером Конгресса Кевином Маккарти.
  • Ливни и шквалистый ветер привели к потопам в южных регионах России, залило несколько районов Ставрополья, Дагестана и Кабардино-Балкарии. 

www.globallookpress.com / IMAGO/Turkish presidency apaim

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает присягу в парламенте.

REUTERS / Laura Hasani

Солдаты НАТО в столкновении с протестующими из числа косовских сербов городе Звечан.

REUTERS / Leonhard Foeger

Вице-премьер РФ Александр Новак на встрече ОПЕК+ в Вене.

5-tv.ru

Командир специального отряда «Ахмат» Апты Алаудинов в Марьинке.

Виталий Смольников / ТАСС

Последствия попадания БПЛА в жилой многоэтажный дом на улице Атласова в Москве.

Алексей Гавриш / ТАСС

Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ.

REUTERS / Stringer

Почти 300 человек погибли и 100 пострадали при столкновении поездов в Индии.

REUTERS / Leah MillisFile Photo

Джо Байден и Кевин Маккарти на переговорах об ограничении госдолга в Белом доме.

5-tv.ru

Последствия потопа в Краснодаре.

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