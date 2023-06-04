Помощник Байдена Салливан: США будут поддерживать Украину в контрнаступлении и не осудят за его результаты

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi

Помощник президента Байдена пообещал Киеву новые военные поставки.

США не сомневаются в успехе контрнаступления Украины. По его завершении Вашингтон не станет осуждать киевский режим за результаты, так как «это не экзамен». Такие заявление сделал помощник американского президента Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы уверены, что контрнаступление позволит Украине отбить у России стратегически важные территории», — сказал он в интервью представителям телеканала CNN.

Салливан не уточнил, какие именно территории будет «отбивать» Киев, но отметил, что Соединенные Штаты намерены и дальше поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях против России. По мнению чиновника, это поможет стране в дальнейшем занять «наиболее выгодную позицию за столом переговоров».

О готовности начать контрнаступление украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз заявил 3 июня. Он подчеркнул, что ВСУ нуждаются в оружии и военной технике и украинский президент рассчитывает на помощь государств-партнеров, но не может ждать ее слишком долго. При этом в Белом доме считают, что Киев готов к операции — координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби подтвердил это и добавил, что Запад заменит уничтоженные Россией боевые запасы на новые.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что мощность отправляемых на Украину вооружений растет и за этим последует рост напряженности и мобилизованности России. Накачивание киевского режима оружием стремительно снижает шансы дипломатического урегулирования конфликта.

«Коллективный Запад» финансирует и снабжает боеприпасами и техникой Украину на протяжении всей спецоперации по защите Донбасса — с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин принял решение поддержать Донецкую и Луганскую народные республики после очередного обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Целями спецоперации он назвал денацификацию и демилитаризацию киевского режима, защиту мирного населения ЛДНР и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в офисе украинского лидера Владимира Зеленского заявили о нехватке у ВСУ вооружения для контрнаступления.