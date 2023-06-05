Россиянкам рассказали, почему опасно крутить романы с женатыми мужчинами

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Психолог Ольга Романив отметила, что такие отношения нельзя назвать здоровыми.

Семейный психолог Ольга Романив рассказала, что отношения с чужими мужьями точно не могут быть построены на взаимной любви и уважении.

«Женщина, выступающая в этом союзе в роли любовницы, ощущает тревогу и беспокойство, боясь потерять своего партнера, и поэтому продолжает видеться с ним. Все это в конце концов приводит к нервному и эмоциональному истощению, а также потере самоуважения и уверенности в себе», – объяснила психолог изданию Газета.ру.

Она добавила, что в любовных треугольниках любовница, жена и муж могут стать зависимыми друг от друга. А такое состояние точно нельзя назвать положительным. Созависимые люди хотят получать эмоциональную поддержку и удовлетворение своих потребностей от других людей. А главное, это желание остается очень сильным и человек становится полностью зависимым от другого.

Психолог отметила, что такие отношения нельзя назвать здоровыми. В них нет необходимых рамок и границ.

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