Фото: 5-tv.ru

Предстоящие дни будут довольно неустойчивыми и, скорее всего, не очень эффективными. Имеет смысл прожить их максимально размеренно.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя предстоит довольно жаркая и суетная. Жаркая — необязательно в климатическом смысле. За окном могут быть дожди, но энергии снаружи шпарят совсем не водные. В среду, 7 июня, в мир приходит месяц Земляной Лошади. Лошадь — это пик сезона Огня. Очень быстрая, эмоциональная, беспощадная энергия.

Неделя эта, как и все переходные периоды, будет довольно неустойчивой и, скорее всего, не очень эффективной. Много суеты — мало толку. Имеет смысл прожить неделю максимально размеренно, контролировать эмоции, беречь глаза и пить успокоительные чаи. Много на неделе очистительной энергии, а первая ее половина вообще идеальна для экологичных разводов и расставаний.

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Понедельник, 5 июня. Ян Дерево на Лошади

Фото: 5-tv.ru

Новую неделю лучше всего начать с уборки. Энергии дня способствуют очищению пространства внешнего и внутреннего, что, в свою очередь, способствует освобождению места для принятия всего нового и прекрасного.

Планируйте на понедельник разбор завалов в шкафах, в голове, на рабочем столе и под диваном тоже. Все остальные неотложные дела можете смело оставить на потом — энергии очищения будут настолько сильными, что вычистят все со свистом. Сопротивляться смысла не имеет, гораздо мудрее использовать их себе на пользу.

Помимо генеральных уборок хорошо в понедельник заниматься земляными и ремонтными работами, начинать диеты. Не стоит начинать большие путешествия, играть свадьбы и вообще любые новые проекты. Зубы, кстати, вполне можно удалять, но вот лечением их заниматься не стоит.

Люди с Крысой в карте могут испытывать крайнее нервное напряжение. Вам надо поберечь свои нервы и нервы окружающих.

Вторник, 6 июня. Инь Дерево на Козе

Фото: 5-tv.ru

Вторник, не удивляйтесь, будет энергетическим повторением понедельника. Уборка, очищение, подготовка к трансформации через отказ от старого. Единственное, энергии дня будут чуть мягче и экологичнее, не столь яростными. Есть шанс, что у вас получится то, что не успели сделать в понедельник.

Планируйте на вторник трудные разговоры о расставании, разводах и прекращении партнерства. Экологичность — главное в таких делах, а вот с ней как раз все будет очень даже хорошо. Есть хорошие шансы договориться и разойтись полюбовно.

Неблагоприятно во вторник что-либо начинать — от новой жизни до нового дела. Переезды, покупки имущества, походы за кредитами — в эту же корзину. Правило простое: все что нужно создавать — откладываем на потом, а все от чего пора отказаться — с благодарностью отпускаем.

Люди с Быком в карте дня будут ощущать очищающее давления дня наиболее сильно. Поберегите себя.

Среда, 7 июня. Ян Огонь на Обезьяне

Фото: 5-tv.ru

Среда будет полна противоречивых энергий. С одной стороны она сулит преумножение благосостояния, с другой — предупреждает о вероятных дефолтах, провалах и порушенных ожиданиях. Объясняется все просто — именно в среду произойдет смена месяца, а значит и энергий. И хотя смена эта не будет кардинальной, некий хаос и неопределенность от этого процесса почувствуется всеми.

День, в итоге, благоприятен для решения личных вопросов. Планируйте на среду встречи, свидания, переговоры и собеседования. Все, где нужно очаровывать и убеждать. Энергии среды помогут наладить контакт и доказать вашу состоятельность. Кстати, разводы и в среду благоприятны — энергии повысят эмпатию и снизят агрессивность сторон.

Не стоит в среду покупать дорогостоящее имущество, совсем не надо брать кредиты и соглашаться на трудновыполнимые обязанности. Можете потерять не только время, но и деньги. Отложите на попозже важные инвестиционные сделки, свадьбы и начало ремонта. Энергии дня не благоприятствуют также выходу на новую работу или подписанию важных контрактов.

Люди с Тигром в карте в такой день особенно уязвимы. Вам будем эмоционально нелегко, но это временно.

Четверг, 8 июня. Инь Огонь на Петухе

Фото: 5-tv.ru

Четверг принесет нам день столкновения. Столкновение символа года с символом дня, Петуха с Кроликом, что, конечно, не так ярко проявляется, если бы столкнулись рядом стоящие знаки. Однако деструктивный эффект все же будет. Столкновение обычно обнажает все слабые места и провоцирует на разрушение всего устаревшего. Продолжаем процесс очищения.

Лучше всего запланировать на четверг минимальную активность. Не производите лишних телодвижений, не делайте важных дел и серьезных лиц. Если есть возможность — устройте себе отдых или разгрузочный день. Если такой возможности нет — займитесь нескончаемой, и этим успокоительной, рутиной, то есть обычными повседневными делами.

Точно не стоит заниматься судебными разборками, начинать ремонты и отправляться в большие путешествия. Могут быть нестыковки, опоздания, нарушения планов и обещаний. А для носителей в карте знаков Петуха и Кролика день вообще травмоопасен. Будьте осторожнее со всем, обо что можно порезаться.

Пятница, 9 июня. Ян Земля на Собаке

Фото: 5-tv.ru

Пятница тоже не самый успешный ожидается день. Для дел, не для отдыха. Отдых как раз может быть феерическим. В этом дне соберутся сразу три знака Янской Земли. А такая Земля — она как гора, которую невозможно сдвинуть. Поэтому не рассчитывайте на то, что в пятницу вам удастся найти решение застарелых проблем. Скорее наоборот — энергии будут препятствовать и сдерживать от поиска решения.

Итак, чтобы прожить пятницу в удовольствие, не планируйте никах подвигов. Лучшее, чем вы себе поможете в этот день — это заплыв по течению жизни. Принцип простой: как пойдет — так и славно. Чем больше сопротивление, тем больше резонанс. В результате вы можете просто выбиться из сил, а нам такое не надо.

Особенно не стоит в пятницу покупать и продавать всякое ценное, не надо браться за срочные вопросы и подписывать сложные контракты. Любые коммерческие сделки под риском срыва и пролета. Кредиты и инвестиции — в эту же корзину.

Единственные, кто может чувствовать себя в пятницу более-менее свободно, это люди с Драконом в карте. Столкновение с Собакой наоборот принесет им сдвиг и неожиданные возможности.

Суббота, 10 июня. Инь Земля на Свинье



Фото: 5-tv.ru

В субботу немного отпустит. Непримиримость пятницы сменится гибкостью и плодородием. День благоприятен для небольших хозяйственных дел. Особенно для тех, что связаны с построением отношений. Встречи, свидания, долгие разговоры и посиделки с вечерним чаем обещают быть исключительно приятными.

Планируйте на субботу всякое душеспасительное и познавательное. Можно заняться мечтами — представить себе свое будущее в красках и с действующими лицами и рассказать о нем близким людям. Визуализация и сторителлинг — лучшие техники для приближения прекрасного далека и воплощения самых смелых мечтаний. Домашний пирог к этому действу будет очень даже кстати.

Не планируйте на субботу походы по врачам, ремонты и переезды. Весьма вероятны большие и мелкие неприятности, связанные с документами, деньгами, убитым временем и растрепанными нервами.

Люди со Змеей в карте рискуют в субботу выглядеть слегка не от мира всего. Нервы будут шалить и это скажется на вашем восприятии мира.

Воскресенье, 11 июня. Ян Металл на Крысе

Фото: 5-tv.ru

Энергии воскресенья не будут отходить от заданного тренда. Встречайте очередной день разрушения. Столкновение Лошади и Крысы это всегда громко, очень эмоционально и импульсивно. Как пар, который вырывается из сопла пароварки, обжигает и при этом оглушительно свистит.

День подходит для отдыха, никаких серьезных дел на него намечать не рекомендуется. Если же вам придется делать что-то особенно в это воскресенье, запаситесь терпением, успокоительным или философским взглядом на мир. Важно не провоцировать себя и окружающих на конфликты.

Также в воскресенье хорошо бы обладать дополнительным запасом времени, потому как весьма вероятны опоздания, срывы планов и обещаний. Также очень возможны проблемы со здоровьем и обострения хронических болячек. Наиболее уязвимыми к негативным проявлениям энергий дня будут люди с Лошадью и Крысой в личной карте «Бацзы».