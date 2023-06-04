Пушилин передал девочке из Енакиево щенка в подарок от Путина

Фото, видео: Telegram / Пушилин Д.В.; 5-tv.ru

Юная жительница ДНР в письме президенту призналась, что мечтает о четвероногом друге.

Президент РФ Владимир Путин исполнил просьбу девочки Иры из Енакиево Донецкой народной республики (ДНР), которая в письме ему попросила о щенке. Подарок от российского лидера передал временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

«Сегодня посетил семью Алексея и Яны Морозовых и передал их дочери Ирине подарок от Владимира Путина — щенка породы померанский шпиц. Конечно, Ирочка была счастлива, обещала ухаживать за своим новым другом и в ответ попросила передать президенту вышитую бисером картину с изображением миниатюрного шпица», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава государства не впервые исполняет просьбы юных россиян, которые мечтают о четвероногом друге. В 2019 году школьник из Красноярска получил от президента щенка золотистого ретривера. Такого же щенка от имени главы государства преподнесли шестилетней Веронике из Приморья, страдающей аутизмом. Родственники девочки сказали, что новый друг сделал ее счастливее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства и вручил главе Русской православной церкви букет и иконы.