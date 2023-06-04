«Хочет в дом въехать»: помощницу Волочковой заподозрили в коварном умысле

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Поклонников встревожил «похоронный» букет в руках балерины.

Фанаты Анастасии Волочковой в очередной раз заподозрили ее помощницу Лолу в кознях против балерины. На этот раз поводом стала безобидная, на первый взгляд, фотография, на которой звезда позирует с букетом белых роз.

Снимок Волочкова опубликовала на своей странице в соцсети, отметив, что очень любит белые цветы, особенно розы. Один из поклонников обратил внимание на то, что цветов в букете шесть — четное количество, допустимое в России только на похоронах. Фанат предположил, что букет не иначе как от помощницы балерины Лолы, которая якобы хочет жить со свету свою благодетельницу.

«А что шесть штук-то, как на похороны? Это, наверное, Лолочка подарила, уж сильно она хочет в дом переехать», — написал пользователь.

Другие подписчики попытались возразить, отметив, что роз в руках Волочковой на самом деле семь. Однако «наблюдательный» фанат стоял на своем, заявив, что балерина один цветок «добавила» позднее в фоторедакторе.

Анастасия Волочкова. Фото: Instagram* / volochkova_art

Поклонники скандальной танцовщицы ополчились на ее помощницу после того, как она из обычной домработницы превратилась в правую руку Волочковой. Мало того, что знаменитость выделила мужу и детям Лолы домик на своем загородном приусадебном участке, она еще и передала ей все рабочие телефоны для связи с журналистами. При этом Волочкова заявила, что знакома с помощницей уже много лет, и та проявила себя, как надежный и верный человек.

Поклонникам же такой «карьерный рост» Лолы показался подозрительным. Они сочли, что женщина втерлась в доверие к звезде с каким-то корыстным умыслом, о чем предупредили свою любимицу. Особенно фанатов встревожил недавний визит Лолы со всем ее семейством к матери Волочковой в Петербург. Причем в то время, когда сама балерина нажилась под солнцем на мальдивских пляжах. Фанаты снова написали звезде, что она слишком доверяет своей помощнице, о чем может потом пожалеть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ставшая PR-директором Волочковой домработница продолжит заниматься уборкой в ее доме.

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