Врач рассказал, когда у мужчин возникает «сухой» оргазм

Врач-уролог Андрей Дмитриев: «сухой» оргазм у мужчин может быть вызван операцией на яичках или простате

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Расстройство может вызвать стресс, который негативно влияет на гормональный баланс. А из-за этого уже могут возникнуть проблемы с эрекцией.

Ретроградная эякуляция может появиться у мужчины из-за операции на яичках или простате. Также это может произойти из-за проблем с нервной системой, приема некоторых лекарств или диабета. Об этом рассказал врач-уролог Андрей Дмитриев.

«Сперма не выделяется через уретру, а забрасывается в мочевой пузырь. Конечно, у мужчин с этим расстройством часто диагностируется бесплодие», — рассказал врач изданию Газета.ру.

На такое нарушение семяизвержения может указывать малое количество спермы или «сухой» оргазм. Второй случай — это полное отсутствие семенной жидкости. При этом моча становится мутной из-за попадания в нее семени.

Это расстройство может вызвать стресс, который негативно влияет на гормональный баланс. А из-за этого уже могут возникнуть проблемы с эрекцией. Врач отметил, что состояние сильного напряжения нарушает гормональный баланс и этим нарушает эякуляцию.

Уролог добавил, что метод лечения зависит от причины возникновения этой проблемы. Избавиться от недуга поможет физиотерапия, медикаментозное лечение и, в редких случаях, операция.

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