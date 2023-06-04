Турция вступает в балканский конфликт? Батальон спецназначения уже в Косово

Турция вводит войска в для защиты Косово

Фото: Reuters / LAURA HASANI

Войска введены по просьбе НАТО. Что будет дальше?

Турция начала разворачивать в Косово батальон сил спецназначения. Ранее об этом попросили в НАТО.

В Министерстве обороны Турции сообщили, что после обострения конфликта на Балканах по просьбе командующих Альянсом для Косово были переданы силы батальона коммандос 65-й механизированной пехотной бригады, передает ТАСС.

Турция вводит войска в Косово на фоне беспорядков на севере. Фото: Reuters / TURKISH DEFENCE MINISTRY

«Батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады приступил к развертыванию в Косове», — написали в Twitter-аккаунта военного ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказал об обострении ситуации на Балканах. Все больше сил НАТО прибывает в Косово. Силовики обносят колючей проволокой муниципальные здания. Косовским сербам это очень не нравится. В ответ они растянули огромный национальный флаг. 250-метровое полотно отправится в Париж. Это будет подарок для теннисиста Новака Джоковича, который открыто поддержал косовских сербов.