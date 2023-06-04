Взрыв в Мелитополе произошел в результате подрыва схрона ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

Обстановка в городе спокойная.

Взрыв, который раздался в Мелитополе, произошел в результате ликвидации схрона со взрывчаткой, принадлежащей Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщается в администрации города.

«Звук взрыва, который был слышен на юге Мелитополя, вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ. Мероприятие проводится с соблюдением всех норм безопасности», — оповестили в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что обстановка в городе спокойная.

3 июня в Бердянске Запорожской области также прозвучало несколько взрывов.

В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер обозначил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт мирными средствами Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать военную поддержку регионам. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября после теракта украинских террористов на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по инфраструктуре Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал киевский режим о том, что ответ будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска ударили высокоточным оружием по объектам ВСУ на военных аэродромах.