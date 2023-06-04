Нарушение всех норм безопасности: эксперт назвал причину ж/д катастрофы в Индии

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В стране происходит далеко не первая авария на железной дороге с массовой гибелью людей.

Крушение нескольких поездов в Индии, приведшее к массовым жертвам, стало причиной недостаточно надежной системы управления путями сообщения в стране. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал директор Института исследований проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.

Он напомнил, что это далеко не первая железнодорожная катастрофа в Индии с большим количеством погибших. Известно, что поезда в этой стране перегружены пассажирами, и даже простой сход состава с рельсов грозит массовыми жертвами. Если же говорить о лобовом столкновении, как произошло в этот раз, то гибель людей была неизбежной, констатировал эксперт.

«То, как проезжают пассажиры в этих поездах, — это уже нарушение всех норм безопасности. Здесь надо работать над повышением надежности систем управления, чтобы поезда не находились на однопутных участках на расстоянии тормозного пути, не шли навстречу и не догоняли друг друга, что тоже бывает. Повышение уровня надежности систем управления — это то, что в первую очередь позволяет сохранить человеческие жизни», — подчеркнул Иванкин.

Он добавил, что в мировой практике обеспечения безопасности железнодорожных перевозок используются автоматические системы управления, которые в том числе страхуют и перепроверяют действия человека, чтобы исключить ошибки и аварии вследствие человеческого фактора. Однако не во всех странах подобные системы хорошо развиты — где-то они слабы, а то и вовсе отсутствуют, отметил эксперт.

«У индийцев, судя по тому, как происходят аварии, бывают сбои. Если бы был правильно выбран алгоритм работы автоматики, то можно было избежать аварии», — резюмировал Иванкин.

Вечером 2 июня у города Баласор в индийском штате Одиша столкнулись два пассажирских состава. Часть вагонов перегородили соседние пути. Вскоре в них врезался скорый поезд «Коромандельский экспресс».

Как сообщили в министерстве железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии, причиной железнодорожной катастрофы стало изменение в системе электронной блокировки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по последним данным, в результате столкновения трех поездов в Индии число погибших выросло до 294 человек, еще около 100 госпитализированы в критическом состоянии.