Его уже не остановить: принц Гарри продает права на экранизацию книги «Запасной»
Принц Гарри продает права на экранизацию книги «Запасной»
Фото: www.globallookpress.com / I-Images
Сын короля Карла III готов навсегда разорвать отношения с отцом и братом.
Принц Гарри продолжает разрушать отношения со своей семьей — королевской семьей Британии. Он решил не останавливаться на автобиографии «Запасной». Теперь Гарри хочет снять фильм по своей книги, где раскрыта масса «дворцовых» тайн.
Принц и его супруга Меган Маркл планируют продать права на мемуары. Они хотят, чтобы эта история легла в основу высокобюджетного фильма. Об этом сообщает Daily Express. Источник, который тесно общается с Маркл и принцем Гарри, рассказал, что супруги находятся в беспроигрышной позиции. Герцоги Сассекские будут требовать очень много денег за права на книгу.
Сейчас активно распространяются слухи о том, что стриминговая платформа Netflix не просто готова экранизировать историю принца Гарри, так еще и заплатит ему рекордную сумму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звездная пара ведет переговоры с популярным сервисом. Сначала они хотят выпустить фильм про королевскую жизнь и дождаться реакции зрителей.