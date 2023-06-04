Дельтапланерист потерпел крушение при приземлении под Оренбургом

Фото: Telegram / ГУ МЧС России по Оренбургской области

Мужчина получил многочисленные переломы.

В Оренбургской области дельтапланерист неудачно приземлился, получив многочисленные травмы. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Уточнялось, что все произошло вблизи села Буланово Октябрьского района области.

«Мужчина упал на склон холма, в результате чего получил многочисленные переломы и не мог самостоятельно передвигаться», — отмечается в публикации в Telegram-канале управления.

Врачи не смогли самостоятельно спустить пациента к машине скорой помощи, им пришлось обратиться за помощью к МЧС.

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