Как не стать жертвой в Духов день: почему 5 июня запрещено трогать землю и купаться

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Какие старые приметы обязательно соблюдать всегда?

Духов день — это один из самых значимых дней для Русской православной церкви. Торжество проходит на 51-й день после Пасхи. В 2023 году Духов день будет праздноваться 5 июня. Но во время торжества есть ряд запретов. Например, нельзя прикасаться к земле и купаться. Но почему?

Все связано с тем, что земля в православных традициях считается священной и олицетворяет материальный мир. В Духов день нельзя работать на огороде и производить любые взаимодействия с почвой. В этот праздник землю принято считать «беременной», напоминает портал Rsute.ru.

Купаться же нельзя, потому что верующие считают, что в этот день вода, а особенно реки и озера, становятся местом пребыванием Святого Духа. Существует легенда, что нарушившие запрет утонут, а на дно их утащат русалки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно поминать усопших в Троицкую родительскую субботу.