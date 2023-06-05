Эксперт рассказал, как получить ипотеку без доходов и избежать дорогостоящей ошибки

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Многие люди по разным причинам не хотят показывать справки о доходах банкам, но при этом нуждаются в кредите. Решение есть!

Российские банки давно выдают ипотеку людям, которые не имеют стабильного дохода или не могут его подтвердить. Получить жилищный кредит при таких условиях — вполне реально даже без посторонней помощи. Об этом 5-tv.ru рассказал официальный партнер банков и эксперт по недвижимости Джехангир Мансуров.

«Данное мнение бытует по всей России — если нет дохода, то нет и ипотеки. На самом деле это не так. Мы видим, что банки уже давно продумали данную проблему и выдают ипотеку по двум документам. По моей оценке, сейчас 30-40% жилищных кредитов идут по двум документам», — рассказал эксперт.

Ипотека по двум документам

Два документа — это обязательно паспорт гражданина РФ и другое удостоверение личности. Например, СНИЛС, водительское удостоверение или загранпаспорт. Этого вполне достаточно, чтобы заявку на кредит рассмотрели в любом крупном российском банке.

Однако выданная по упрощенной схеме ипотека обойдется заемщику дороже. По словам Мансурова, часто ставка по ней выше на 0,5%. Могут быть и другие условия. Например, банк потребует сразу оплатить треть стоимости жилья.

А еще, если не показать справку о доходах, биографию потенциального должника будут внимательно изучать. Риск получить отказ довольно высок, если у заемщика плохая кредитная история. Или есть другие причины, по которым он может не расплатиться.

Тем не менее ипотека по двум документам пользуется спросом.

«Почему? Потому что в некоторых случаях для получения ипотеки нужен доход от 50-60 тысяч рублей. В России не все могут похвастаться такими зарплатами. Кто-то по другим причинам не хочет показывать свой доход. Но и те, и другие могут получить кредит на крупную сумму», — отметил собеседник 5-tv.ru.

Осторожнее с риелторами

Мансуров предупредил, что на рынке недвижимости нередко наживаются на незнании людей. Например, риелторы убеждают человека, что без подтверждения доходов он не сможет самостоятельно получить ипотеку. А вот если заплатит им, то они задействуют свой опыт и связи и точно добьются одобрения кредита.

При этом фактически многие риелторы просто подают заявку на ипотеку по двум документам, с чем клиент легко справился бы без них и бесплатно.

«Поэтому предлагаю никогда не обращаться к риелторам, которые за одобрение вашей заявки хотят деньги. Тем более к таким риелторам, которые просят вас заплатить еще до одобрения кредита», — призвал эксперт по недвижимости.

В заключение Мансуров порекомендовал внимательно выбирать агентов на рынке недвижимости и обращаться только к тем, кто работает давно и имеет хорошую репутацию.

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