Байден пообещал выполнить «страшное обязательство» перед ветеранами

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/CNP / MediaPunch

Пресс-служба президента США допустила курьезную ошибку в публикации о подписании бюджета.

Помощники Джо Байдена «подставили» своего шефа, выставив его в очередной раз в нелепом свете. В Twitter-аккаунте американского президента появился ролик, в котором Байден подписывает бюджетное соглашение, и поясняющая цитата от его имени. В ней вместо словосочетания sacred obligation, что означает «сакральный долг», написано scared obligation — «страшное обязательство».

«Я только что подписал двухпартийное бюджетное соглашение, которое предотвратит первый в истории дефолт, сократит дефицит, защитит систему социального обеспечения, медицинской помощи и выполнит наше страшное обязательство перед ветеранами», — говорится от имени Байдена.

Поскольку редактировать твиты не разрешается, сообщение до сих пор «висит» в аккаунте президента США с ошибкой.

Байден подписал бюджетное соглашение. Фото: Twitter / President Biden

Накануне Байден подписал закон, который повышает потолок государственного долга страны. Предположительно, документ приостанавливает лимит госдолга до 1 января 2025 года, а со 2 января 2025 он увеличится. В США рассчитывают таким образом избежать дефолта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден упал на выпускном вечере американских военных летчиков, споткнувшись о ящик.