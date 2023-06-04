Вот это поворот: кто убедил Саманту Джонс вернуться в «Секс в большом городе»

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Фанатам стоит благодарить создателя оригинального шоу.

Создатель оригинального сериала Даррен Стар убедил Саманту Джонс сняться в продолжении «Секса в большом городе». Подробностями делится издание Daily Mail.

Отмечается, что разом актриса убьет сразу двух зайцев. Во-первых, она окажет услугу своему другу. Во-вторых, получит неплохой гонорар за эпизодическую роль.

«Что заставило ее, наконец, сдаться и сняться в сериале? Именно ее связь с ее дорогим другом Дарреном Старом, который создал оригинальный проект и который постоянно просил ее стать частью нового шоу. Именно он окончательно убедил ее сняться. <…> Она также делает это, поскольку понимает, что это будет хороший ход для ее карьеры и отличная возможность заработать», — сообщил инсайдер.

Ким Кэтролл. Фото: www.globallookpress.com / Aftonbladet

Также создатели шоу смогли мастерски обыграть конфликт Джонс с Сарой Джессикой Паркер. В новых эпизодах девушки не будут пересекаться на съемочной площадке. Их героини поговорят по телефону.

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