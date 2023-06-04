Ушаков констатировал отсутствие оптимизма в отношениях между Россией и США

Ушаков: просвета в отношениях между Россией и США пока не наблюдается

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Почему «коллективный Запад» отказывается признать свое поражение?

Улучшения в отношениях между Россией и США пока не предвидится. Текущее положение дел не вызывает никакого позитивного настроя. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Просвет не просматривается. Вы знаете состояние дел на российско-американском треке. Оптимизма особо это не вызывает», — отметил он.

Юрий Ушаков. Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia

Прежде Ушаков пояснил, что России и США иногда все-таки приходится поддерживаться связь по дипломатической линии и специальным каналам. В частности, такие переговоры касаются обмена заключенными.

По мнению американского госсекретаря Энтони Блинкена, США не являются противником и врагом для россиян. Также он объявил, что у Америки никогда не было цели свергнуть действующее правительство России.

Однако глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия и США находятся в горячей фазе. При этом он считает, что важно не терять контакт с Вашингтоном, поэтому он надеется на восстановление диалога.

В апреле президент России Владимир Путин указывал на то, что и Россия, и США переживают глубокий кризис, который основывается на принципиально разных подходах к созданию современного миропорядка.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что эпоха неоспоримого доминирования США закончена.