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23 боевика получили поражения различной степени тяжести.

Российские военные ликвидировали 37 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке форсировать Днепр и выйти к островам Великий и Бокаевский.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате огневого поражения две лодки противника и два автомобиля типа «пикап» уничтожены, 37 всушников погибли, а 23 боевика получили поражения различной степени тяжести.

Сообщается, что на херсонском направлении соединения группировки войск «Днепр» уничтожили две лодки противника и миномет калибра 120 миллиметров в районе острова Коробелов. Четверых боевиков ликвидировали, а троим нанесли ранения.

Также российские войска атаковали пункт временного расположения одного из подразделений ВСУ у Дарьевке. В результате боя ликвидированы десять боевиков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские «Солнцепеки» уничтожили пункт дислокации ВСУ.