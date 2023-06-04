Певец из Туркмении Акмаль: «Лолита в прошлой жизни могла быть моей мамой»

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Начинающий артист признался, что очень хочет поработать с исполнительницей хита «На Титанике», а еще с Еленой Ваенгой.

Певец из Туркмении Акмаль Ходжаниязов заявил, что российская артистка Лолита Милявская могла быть его мамой в прошлой жизни. Об этом 19-летний вокалист рассказал автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко во время музыкального фестиваля «Новое Радио ДВИЖ».

«Бывают люди, которые ментально близки. Мне кажется, что она в прошлой жизни вполне могла быть моей мамой. Потому что я чувствую ее (энергетику. — Прим. ред.). Она может расположить к себе абсолютно любого человека», — объяснил Акмаль «ментальное родство» с Лолитой.

По словам молодого человека, очень редким людям удается располагать к себе окружающих. Лолита как раз обладает таким даром. Акмаль же учится этому сейчас.

«Бывает человек, которому ничего не нужно говорить — он просто стоит, и тебе самому хочется к нему подойти. Лолита — как раз из таких людей», — отметил певец.

В заключение Акмаль признался, что хочет познакомиться и поработать с кем-нибудь из российских звезд. В частности, со своими кумирами Еленой Ваенгой и Лолитой.

«Мне кажется, если бы мы сели на студии, мы бы что-нибудь интересное придумали», — поделился он.

Российскому зрителю Акмаль стал известен после участия в пятом сезоне музыкального шоу «Голос. Дети». Юный артист попал в команду Басты, но одержать победу не смог. Зато карьера пошла в гору — Акмаль начал записывать песни и добился статуса блогера-миллионника. В его портфолио уже есть дуэт с Юлианой Карауловой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита пропала из соцсетей, а потом объявилась не в России.