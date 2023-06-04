Гладков: ВСУ ночью обстреляли два района Белгородской области

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Известно, что в результате атак украинских террористов есть разрушения.

Шебекинский и Волоконовский районы Белгородской области вновь атаковали украинские террористы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, опубликовав в Telegram-канале пост с деталями произошедшего.

По словам чиновника, в результате обстрела власти зафиксировали много повреждений.

«Ночью было достаточно неспокойно в Белгородской области. Обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа. Много повреждений», — писал Гладков.

Он отметил, что информации о пострадавших пока не поступало.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские «Солнцепеки» уничтожили пункт дислокации ВСУ.