Травма, из-за которой мог лишиться жизни и карьеры: трагедия Брюса Дерна

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Звезде фильмов Квентина Тарантино исполнилось 87 лет. За эти годы, кажется, с ним случалось все возможное и невозможное!

Актеру Брюсу Дерну, который известен публике благодаря участию в фильмах Квентина Тарантино, исполняется 87 лет. Мужчина снимался в таких картинах, как «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в Голливуде».

Во время участия в съемках последнего кинопроекта в 2018 году у знаменитости случилась трагедия. Он сломал шейку бедра, неудачно упав во время пробежки в штате Калифорния. Однако, несмотря на травму, Дерн не ушел из проекта и успешно закончил съемочный процесс.

Говоря о переломе шейки бедра в солидном возрасте, врачи всегда предупреждают о серьезных и почти неизлечимых последствиях: восстановление может занять огромный период. Некоторые люди даже становятся инвалидами и скоропостижно умирают. Конечно, не от самого перелома, а от осложнений после него. В частности, присоединения инфекции, общего истощения организма, развития расстройств, интоксикации организма продуктами распада тканей и так далее, пишут эксперты ArthroForum.

Невзирая на то, что звезде уже 87 лет, он продолжает сниматься в кино и не планирует уходить на пенсию, чтобы, по всей видимости, не освобождать место другим.

За долгую карьеру знаменитости посчастливилось неоднократно сниматься у Альфреда Хичкока. Он участвовал в съемках последней работы великого мастера «Семейный заговор». Также на протяжении творческого пути актер пересекался с шестью гениями: Элиа Казаном, Альфредом Хичкоком, Дугласом Трамбаллом, Александром Пэйном, Квентином Тарантино и Фрэнсисом Фордом Копполой.

Его путь начался с дебюта в кино и на театральной сцене в начале 1960-х. Первый опыт Дерн получил, играя в спектакле по пьесе Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо» и выступая на Бродвее вместе с Джеральдин Пейдж и Полом Ньюманом. Стартом карьеры в кинематографе стала картина Элиа Казана «Дикая река».

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