Спустя 53 года: в американском Петербурге выяснили личность жертвы загадочного убийства

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Тело убитой нашли в 1969 году — оно лежало в сундуке, выброшенном в лесу. С тех пор правоохранители неоднократно пытались во всем разобраться, но только сейчас им удалось приподнять завесу тайны.

Полиция установила личность женщины, тело которой обнаружили в сундуке 53 года назад. Ее убийство считается одним из самых загадочных преступлений в истории Сент-Питсбурга, который еще называют американским Санкт-Петербургом. Об успехе в расследовании сообщило издание New York Post (NYP).

Тайна на полвека

Злополучный сундук нашли в лесу у Сент-Питсбурга 31 октября 1969 года. На лежащем внутри теле женщины были следы насилия, что однозначно указывало на убийство. Полвека назад полиция не смогла установить ее личность, так что дело не получило хода.

Однако преступление было громким — вскоре его прозвали одним из самых загадочных среди нераскрытых убийств в городе. Так что полицейские неоднократно возвращались к делу. И только в 2023 году их попытки увенчались успехом.

Расширенный анализ ДНК позволил установить личность жертвы. Ею оказалась мать пятерых детей Сильвия Атертон. На момент гибели женщине был 41 год.

«Мы понятия не имели, что с ней случилось. Это облегчение, печальное облегчение», — прокомментировала результаты расследования одна из дочерей убитой.

Любопытные детали убийства Сильвии Атертон

Убийцу Сильвии только предстоит найти, но некоторые намеки уже есть. Помощник начальника полиции Сент-Питерсберга Михаил Ковачев сообщил, что сундук с телом женщины бросили в лесу двое мужчин. Кофр принадлежал семье Атертон. Хотя никакой связи между убитой и городом не было.

Примечательно и то, что Сильвия никогда не числилась пропавшей без вести. Хотя ее муж умер только в 1999 году в Лас-Вегасе. За несколько лет до гибели жены он переехал вместе с ней и тремя детьми из Аризоны в Чикаго. Сейчас полиция ищет этих детей, так как они могут что-то знать о смерти матери.

Американский Петербург

У Сент-Питсбурга интересная история. Его в 1892 году основали землевладелец Джон С. Уильямс из Детройта и железнодорожник Петр Дементьев из российского Санкт-Петербурга. Легенда гласит, что каждый из них хотел назвать город в честь своей малой родины. Спор разрешили, подбросив монетку. Выиграл Дементьев. Так во Флориде появился Санкт-Петербург.

На момент основания в городе жили всего 300 человек. Сейчас его население оценивается примерно в 300 тысяч. Американский Петербург близок к воде — здесь не протекают реки, зато он почти со всех сторон окружен заливом Тампа и Мексиканским заливом.

От Северной столицы Сент-Питсбург отличает погода — здесь она хорошая примерно 360 дней в году. Именно в этом городе Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала невероятный, с точки зрения всех петербуржцев, рекорд — 768 солнечных дней подряд, то есть два года без пасмурной погоды.

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