В Индии назвали причину чудовищной катастрофы с крушением поездов

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Число погибших при столкновении составов достигло почти 300 человек. Можно ли было избежать трагедии?

Причиной железнодорожной катастрофы в Индии стало изменение в системе электронной блокировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав.

По последним данным, в результате аварии число погибших выросло до 294 человек. Еще более тысячи получили ранения разной степени тяжести.

Отмечается, что больницы в Баласоре переполнены пациентами. Состояние здоровья около 100 госпитализированных классифицируется как критическое. Также продолжается опознание тел, поскольку родственники пассажиров не могут найти своих близких.

Для восстановления путей задействовали более семи ремонтных машин, два аварийно-спасательных поезда, а также несколько автомобильных и железнодорожных крана. Директор по связям с общественностью Юго-Восточной железной дороги Адитьи Кумар Чоудхари заявил, что движение по ветке будет возобновлено в ближайшее время.

Число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 207

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авария произошла вечером второго июня у города Баласор в штате Одиша. Пассажирский поезд, ехавший из Бангалора в Калькутту, столкнулся с другим пассажирским составом. Некоторые вагоны упали на соседние пути. Вскоре в них врезался скорый поезд «Коромандельский экспресс».